Эксперт прокомментировала исследование о нетипичном симптоме коронавируса

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Врач-дерматолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Егорова прокомментировала исследование специалистов из Массачусетской больницы общего профиля, обнаруживших нетипичный симптом коронавируса: переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с кожными покровами на ногах.
Эксперт прокомментировала исследование о нетипичном симптоме коронавируса
  • Reuters

«Это не что иное, как проявление токсикоинфекции, что говорит об агрессивности и системности процесса. Изначально у коронавируса вирусные проявление, а потом — на коже», — пояснила Егорова в беседе с ФАН.

По её словам, так проявляются много болезней, это токсикоинфекции.

Как добавила эксперт, лечение должен назначать специалист.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 18 283 случая COVID-19.

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