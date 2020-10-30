Эксперт прокомментировала исследование о нетипичном симптоме коронавируса
- Reuters
«Это не что иное, как проявление токсикоинфекции, что говорит об агрессивности и системности процесса. Изначально у коронавируса вирусные проявление, а потом — на коже», — пояснила Егорова в беседе с ФАН.
По её словам, так проявляются много болезней, это токсикоинфекции.
Как добавила эксперт, лечение должен назначать специалист.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 18 283 случая COVID-19.