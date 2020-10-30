Эксперт прокомментировала исследование о нетипичном симптоме коронавируса

Врач-дерматолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Егорова прокомментировала исследование специалистов из Массачусетской больницы общего профиля, обнаруживших нетипичный симптом коронавируса: переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с кожными покровами на ногах.

«Это не что иное, как проявление токсикоинфекции, что говорит об агрессивности и системности процесса. Изначально у коронавируса вирусные проявление, а потом — на коже», — пояснила Егорова в беседе с ФАН.

По её словам, так проявляются много болезней, это токсикоинфекции.

Как добавила эксперт, лечение должен назначать специалист.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 18 283 случая COVID-19.