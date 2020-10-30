Эксперт рассказал о воздействии коронавируса на организм

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Заведующий кафедрой, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин рассказал о воздействии коронавируса на организм.
Эксперт рассказал о воздействии коронавируса на организм
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«Сейчас мы достаточно много знаем о проявлениях коронавируса и последствиях при воздействии вируса на организм. В первую очередь, страдает обоняние. Это очень распространённый симптом: у 80—85% пациентов отмечается нарушение обоняния и вкуса», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Свистушкин, где-то около месяца назад появились данные, что могут быть и нарушения слуха, но пока это единичные случаи.

«Хотя надо сказать, что предпосылка к этому есть: те рецепторы, за которые цепляется вирус, разбросаны по всему организму», — сказал эксперт.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru оценил необходимость масочного режима.

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