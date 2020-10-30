Онищенко прокомментировал вступление в силу запрета на курение кальянов в общественных местах

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Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал вступление в силу запрета на курение кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах.
Онищенко прокомментировал вступление в силу запрета на курение кальянов в общественных местах
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В беседе с Nation News он подчеркнул, что любые ограничения в области употребления табака работают на пользу.

«Сами кальяны очень сложны с точки зрения безопасности. Сегодня один покурил, у которого есть туберкулёз, завтра — другой, а гарантировать безопасность и то, что там не окажется бактерий, нельзя. В этом плане, это очень правильное решение», — сказал Онищенко.

Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

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