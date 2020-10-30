Адыгея получит ещё 103 млн рублей на борьбу с COVID-19

Правительство России выделило Адыгее ещё около 103 млн рублей на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Республика получит дотации из резервного фонда правительства. Средства направят на транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, покупку средств индивидуальной защиты, тестов.

Кроме того, планируется улучшение материально-технической базы, к примеру — создание дополнительных мест для лечения заболевших коронавирусом.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.