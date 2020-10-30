Мантуров сообщил о нехватке медицинского кислорода в ряде регионов

Около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20, причём как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов — и мы видим, что есть определённый дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — цитирует РИА Новости Мантурова.

Он уточнил, что проводится совместная работа с регионами и с медицинскими учреждениями для поставок медицинского кислорода.

Ранее Мантуров рассказал об объёмах производства средств индивидуальной защиты российскими предприятиями.