Мантуров сообщил о нехватке медицинского кислорода в ряде регионов
- РИА Новости
«У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20, причём как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов — и мы видим, что есть определённый дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — цитирует РИА Новости Мантурова.
Он уточнил, что проводится совместная работа с регионами и с медицинскими учреждениями для поставок медицинского кислорода.
Ранее Мантуров рассказал об объёмах производства средств индивидуальной защиты российскими предприятиями.