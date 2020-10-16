Мантуров рассказал об объёмах производства в России масок и перчаток

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал об объёмах производства средств индивидуальной защиты российскими предприятиями.

«По медицинским маскам мы нарастили максимальные производственные мощности — почти 20 млн штук мы можем производить в сутки. Хоть такого объёма не нужно, мощности точно оцифрованы», — приводит ТАСС его слова на форуме «Биотехмед».

Кроме того, Мантуров уточнил, что российские компании способны производить в сутки 530 тыс. респираторов, 200 тыс. защитных костюмов, 114 тыс. пар перчаток, 70 тыс. защитных очков, а также 380 тыс. литров антисептиков.

Ранее в Минпромторге заявили, что ежедневная потребность россиян в масках в настоящее время достигает 9 млн штук.