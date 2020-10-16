Число пассажиров в масках в транспорте Москвы увеличилось до 96%

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Число пассажиров в масках в общественном транспорте Москвы увеличилось до 96%, а на некоторых станциях метро — до 99%, сообщает Дептранс столицы.
Число пассажиров в масках в транспорте Москвы увеличилось до 96%
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%. А на некоторых станциях метро — до 99%», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом в ведомстве напомнили пассажирам о необходимости ношения перчаток и призвали не снимать средства защиты в течение всей поездки.

Ранее сообщалось, что с 16 октября в московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом.

При этом перевозчики будут обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если их поездка уже оплачена.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в беседе с сайтом «Москва 24» призвал горожан серьёзно относиться к соблюдению противоэпидемических мер.

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