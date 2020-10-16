Число пассажиров в масках в транспорте Москвы увеличилось до 96%
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- РИА Новости
«Сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%. А на некоторых станциях метро — до 99%», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
При этом в ведомстве напомнили пассажирам о необходимости ношения перчаток и призвали не снимать средства защиты в течение всей поездки.
Ранее сообщалось, что с 16 октября в московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом.
При этом перевозчики будут обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если их поездка уже оплачена.
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в беседе с сайтом «Москва 24» призвал горожан серьёзно относиться к соблюдению противоэпидемических мер.