Патрушев призвал остановить «информационный терроризм» в России

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления на совещании по тематике Центральной России призвал остановить «информационный терроризм», раскалывающий российское общество.
Патрушев призвал остановить «информационный терроризм» в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Надо остановить информационный терроризм, преследующий цель расколоть общество», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Он подчеркнул, что необходимо «поставить надёжный заслон» пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете.

Одновременно, по словам Патрушева, нужно повышать правовую грамотность молодёжи в данном вопросе.

Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как защитить себя в интернете.

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