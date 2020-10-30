Патрушев призвал остановить «информационный терроризм» в России
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- РИА Новости
«Надо остановить информационный терроризм, преследующий цель расколоть общество», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Он подчеркнул, что необходимо «поставить надёжный заслон» пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете.
Одновременно, по словам Патрушева, нужно повышать правовую грамотность молодёжи в данном вопросе.
Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как защитить себя в интернете.