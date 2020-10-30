Патрушев призвал остановить «информационный терроризм» в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления на совещании по тематике Центральной России призвал остановить «информационный терроризм», раскалывающий российское общество.

«Надо остановить информационный терроризм, преследующий цель расколоть общество», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Он подчеркнул, что необходимо «поставить надёжный заслон» пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете.

Одновременно, по словам Патрушева, нужно повышать правовую грамотность молодёжи в данном вопросе.

Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как защитить себя в интернете.