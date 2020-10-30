В Совбезе России рассказали о предотвращённых терактах в ЦФО
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- РИА Новости
«Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в столичном регионе выходца из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти.