В Совбезе России рассказали о предотвращённых терактах в ЦФО

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев рассказал о предотвращённых за год терактах в Центральной России.

«Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в столичном регионе выходца из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти.