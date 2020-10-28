Эксперт дал рекомендации по безопасности в интернете

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как защитить себя в интернете.

«Безопасный пароль должен иметь хотя бы одну заглавную и латинскую букву, цифру и символ. Кроме того, не рекомендуется использовать одинаковый пароль от аккаунтов в разных социальных сетях и на веб-сайтах», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, желательно привязывать к аккаунтам электронную почту, чтобы при необходимости был доступ для восстановления своей страницы.

Нельзя публиковать документы, удостоверяющие личность, и фотографии с прикреплением местоположения.

«В дальнейшем фотографии документов могут быть использованы мошенниками. Такие случаи были», — пояснил Вакулин.

Ранее президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в беседе с газетой «Известия» рассказал о схемах мошенничества во время пандемии.