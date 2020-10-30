ОНК: осуждённый участник «Нового величия» помещён в карцер из-за нехватки мест в СИЗО

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, приговорённый накануне к шести годам колонии, помещён в карцер из-за нехватки мест в обычных камерах СИЗО №7 Москвы. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивший изолятор.

«Павел Ребровский в беседе с членами комиссии рассказал, что из суда был отправлен в СИЗО №7 — единственный сейчас изолятор в Москве, принимающий новых арестантов. Его поместили в карцер, где нет горячей воды, телевизора, холодильника», — сказал член ОНК.

По его словам, Ребровскому помещение в карцер объяснили отсутствием мест в обычных камерах.

«Нам представитель СИЗО подтвердил, что изолятор «забит под завязку». На тесноту пожаловалась и одна из женщин, заявившая, что в 12-местную камеру, где она находится, ночью поместили ещё одну арестантку, которой пришлось спать на полу», — отметил правозащитник.

Он также добавил, что Ребровский жаловался на непригодные к использованию матрас и подушку, утверждая, что спит «словно на голом железе», а вместо нормального унитаза — дырка в полу.

«Кроме того, у Ребровского нет ни кипятильника, ни чайника, да и электрических розеток в помещении нет», — говорит член ОНК.

На условия содержания членам ОНК пожаловались и женщины-заключённые, оказавшиеся в мужском изоляторе в результате усиления карантинных мер.

«Женщины говорят, что в СИЗО отсутствует сменная женская одежда, нет возможности постирать вещи, не во всех женских камерах есть телевизоры и холодильники, а они должны быть обязательно — в соответствии с нормативными актами», — уточнили в ОНК.

Люблинский суд Москвы 29 октября признал Павла Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и приговорил к шести годам колонии.

Ещё семерым фигурантам дела «Нового величия» приговор по аналогичному обвинению был вынесен в августе этого года.