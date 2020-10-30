В АТОР рассказали о находящихся в Измире российских туристах

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, сколько российских туристов могут находиться в пострадавшем от землетрясении турецком Измире.
В АТОР рассказали о находящихся в Измире российских туристах
  • Pixabay

«Очень мало, по примерным подсчётам, может быть не более 100 как организованных, так и самостоятельных туристов», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. По последним данным, в результате подземных толчков четыре человек погибли и 120 пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий землетрясения в Измире.

Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что «в результате землетрясения пострадало до 20 жилых построек».

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