СК возбудил дело из-за смерти пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в госпитале на базе больницы №20.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 11 октября 2020 года в МБУЗ «Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону» наступила смерть пяти пациентов, находившихся на лечении от коронавируса.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону прокомментировали данные о смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в госпитале на базе больницы №20.

26 октября стало известно, что главврач больницы №20 Ростова-на-Дону, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, Юрий Дронов умер на 60-м году жизни.