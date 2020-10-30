В Подмосковье подвели итоги чемпионата «Абилимпикс»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Чемпионат впервые провели в дистанционно-очном формате, отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что к чемпионату в этом году присоединились свыше 700 человек.
«Для них это прекрасная возможность не только показать свои навыки, но и трудоустроиться по профессии», — уточнила Ирина Каклюгина.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», власти Москвы, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжают оказывать людям с инвалидностью необходимую комплексную поддержку.