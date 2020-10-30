В Подмосковье подвели итоги чемпионата «Абилимпикс»

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Подмосковных участников чемпионата «Абилимпикс» в этом году было вдвое больше, чем в 2019-м. «Абилимпикс» — конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Подмосковье подвели итоги чемпионата «Абилимпикс»
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Об этом сообщает телеканал «360».

Чемпионат впервые провели в дистанционно-очном формате, отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что к чемпионату в этом году присоединились свыше 700 человек.

«Для них это прекрасная возможность не только показать свои навыки, но и трудоустроиться по профессии», — уточнила Ирина Каклюгина.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», власти Москвы, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжают оказывать людям с инвалидностью необходимую комплексную поддержку.

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