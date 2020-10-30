В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе выявили 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт федерального оперштаба.

Общее число заболевших достигло 2318. Выписаны 20 пациентов, всего выздоровели 1420.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки зафиксировали 152 случая COVID-19. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в госпиталях находятся 3032 человека. За последние 24 часа выписаны 318 жителей, всего — 9514.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.