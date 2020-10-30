Вирусолог прокомментировал ситуацию с новым видом коронавируса

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с новым видом коронавируса 20А.ЕU1.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с новым видом коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что какая-то новая вакцина этому более лёгкому вирусу не нужна, поскольку антигенные свойства не меняются.

По его словам, вирус меняется и будет меняться, причём в более мягкую сторону.

«Вирус пойдёт на смягчение — это ему выгодно. И возникнуть он может в любой стране», — заявил Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.

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