Вирусолог прокомментировал ситуацию с новым видом коронавируса
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- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что какая-то новая вакцина этому более лёгкому вирусу не нужна, поскольку антигенные свойства не меняются.
По его словам, вирус меняется и будет меняться, причём в более мягкую сторону.
«Вирус пойдёт на смягчение — это ему выгодно. И возникнуть он может в любой стране», — заявил Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.