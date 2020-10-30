Детский омбудсмен отреагировала на нападение на участок полиции в Татарстане
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она сказала, что лично займётся этой историей.
«Но я, к сожалению, не могу вам сейчас что-то прокомментировать, потому что работают следственные органы», — заявила Волынец.
Ранее в Татарстане произошло нападение на полицейский участок, было возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошёл в ночь на 30 октября. По данным ведомства, 16-летний подросток бросил в сторону здания два «коктейля Молотова».
По предварительным данным, он выкрикивал религиозные лозунги и грозился всех убить.
В МВД по Татарстану сообщили, что в руках у нападавшего был нож.
На требование подчиниться сотрудникам полиции подросток не отреагировал, после чего напал на одного из полицейских, ранив того в ногу.
Второй сотрудник полиции застрелил нападавшего.