Детский омбудсмен отреагировала на нападение на участок полиции в Татарстане

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Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец отреагировала на нападение на полицейский участок в республике.
Детский омбудсмен отреагировала на нападение на участок полиции в Татарстане
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она сказала, что лично займётся этой историей.

«Но я, к сожалению, не могу вам сейчас что-то прокомментировать, потому что работают следственные органы», — заявила Волынец.

Ранее в Татарстане произошло нападение на полицейский участок, было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в ночь на 30 октября. По данным ведомства, 16-летний подросток бросил в сторону здания два «коктейля Молотова».

По предварительным данным, он выкрикивал религиозные лозунги и грозился всех убить.

В МВД по Татарстану сообщили, что в руках у нападавшего был нож.

На требование подчиниться сотрудникам полиции подросток не отреагировал, после чего напал на одного из полицейских, ранив того в ногу.

Второй сотрудник полиции застрелил нападавшего.

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