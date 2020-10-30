В Роспотребнадзоре прокомментировали правила сдачи тестов на COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора разъяснили, как часто нужно сдавать тест на COVID-19, а также уточнили, в каком случае исследование придётся сделать на платной основе.
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила сдачи тестов на COVID-19
  • globallookpress.com

«Всё зависит от контактов. Если человек регулярно контактирует с больными коронавирусной инфекцией, то тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю, как это делают медицинские работники. При необходимости, например, при большой вероятности инфицирования и передачи инфекции лицам из группы высокого риска, может быть рекомендовано и более частое тестирование», — рассказали «Российской газете» в Роспотребнадзоре.

Если у человека нет явных показаний для проведения теста, но он хочет понять, здоров ли он, тогда за анализ нужно заплатить. А вот при показаниях для проведения анализа тестирование проводится бесплатно.

«Бесплатным будет тест при наличии симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию, при контактах с заболевшими, имеющими подтверждённый COVID-19», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Если же тестирование не выявляет коронавирус, но человек чувствует себя плохо, ему обязательно нужно обращаться к врачам, напоминают эксперты.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области открылась новая государственная лаборатория для исследований на COVID-19.

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