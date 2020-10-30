Назначен новый главврач больницы Ростова-на-Дону, где умерли 13 человек

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В Ростове-на-Дону заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20.
Назначен новый главврач больницы Ростова-на-Дону, где умерли 13 человек
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня главным врачом городской больницы №20 назначен Ваган Арамович Саркисян», — говорится в сообщении администрации Ростова-на-дону.

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, Ваган Саркисян зарекомендовал себя как ответственный специалист, настоящий профессионал своего дела.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проведёт проверку после смерти в больнице №20 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Уточняется, что врачи госпиталя, который был развёрнут на базе данной больницы в Ростове-на-Дону, подавали рапорт об отключении кислорода.

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