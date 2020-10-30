Песков: нехватка врачей ощущается сейчас везде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нехватка врачей в настоящее время ощущается везде. По его словам, зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом российском регионе.
Песков: нехватка врачей ощущается сейчас везде
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — сказал Песков.

Он отметил, что зарплаты врачей должны быть в приоритете в каждом регионе — «каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей».

Песков также напомнил, что регионы получали деньги в связи с COVID-19 и имеют возможность их использовать. 

Ранее сообщалось, что в России выявили более 18 тыс. новых случаев коронавируса.

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