Специалисты Роскачества проверили семь марок кетчупов

Эксперты Роскачества провели исследование томатного кетчупа семи торговых марок: «Балтимор», «Слобода», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ», «365 дней» и Heinz.

Как передаёт сайт «Известия», кетчуп проверяли на содержание потенциально небезопасных веществ, консервантов, синтетических красителей, подсластителей и посторонних примесей. Также изучили вкус, запах, цвет, консистенцию кетчупа и достоверность маркировки.

Выяснилось, что «Слобода» и Heinz соответствуют не только требованиям обязательных норм, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. В продукте остальных пяти торговых марок обнаружили крахмал, а также те или иные консерванты.

В частности, такой консервант, как сорбиновая кислота, использовали «Махеевъ», «365 дней» и «То, что надо». А консервант бензойная кислота помимо этих кетчупов оказался и в «Красной цене».

«Консерванты помогают увеличить срок годности продукции, но добиться того, чтобы продукт долго стоял на полке магазина и при этом не портился, можно и за счёт технологий стерилизации, а также высокой культуры производства», — говорится в сообщении Роскачества.

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