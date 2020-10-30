Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

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Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода оснащения жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».
Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счётчиков по учёту электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2022 года установить можно будет только «интеллектуальный» прибор учёта. 

«По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 млн новых счётчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей», — указывается в тексте.

Согласно предложениям ассоциации, необходимо использовать следующее правило: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования.

«Законом предусмотрена точечная замена приборов. Но она не несёт никаких существенных плюсов для энергосистемы в целом. Комплексный подход можно сделать возможной опцией по выбору субъекта России», — заявили в ассоциации.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН прокомментировала вступление в силу в России новых правил поверки счётчиков.

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