Эксперт прокомментировала новые правила поверки счётчиков

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Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала вступление в силу в России новых правил поверки счётчиков.
Эксперт прокомментировала новые правила поверки счётчиков
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

В беседе с НСН она отметила, что все данные о метрологических результатах должны вноситься в единый реестр.

«Это экономит время и силы потребителя, потому что можно не сдавать эти справки в ресурсоснабжающую или управляющую компании, они могут всё это брать с сайта», — сказала эксперт.

По её словам, можно в реальном времени посмотреть поверочный интервал прибора учёта и в случае звонка мошенников понять, что это попытка обмануть.

Со своей стороны, эксперт ВШЭ, специалист по ЖКХ Павел Степура отметил, что Россия постепенно оцифровывает все данные — и это нормально.

«Но пренебрегать банальными мерами защиты от мошенников при поверке счётчиков всё же не стоит. Не вызывайте специалистов по объявлению на двери подъезда — убедитесь, что компания обладает лицензией от государства на проведение нужных работ», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, среди легальных компаний выбор будет довольно простым, поскольку цены на услуги у них примерно одинаковы.

24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки счётчиков.

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