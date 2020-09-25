Юрист прокомментировала ситуацию со счётчиками

Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко прокомментировала ситуацию со счётчиками.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что заметнее всего рост коммунальных платежей может быть с 1 января 2022 года.

«Напоминаем, что если расходы на оплату коммунальных услуг занимают слишком большую долю в совокупном доходе семьи (есть определённые нормативы), то собственник квартиры или дома может оформить жилищную субсидию», — отметила Трофименко.

По её словам, это поможет заметно снизить расходы на ЖКУ.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН прокомментировала вступление в силу в России новых правил поверки счётчиков.