Эксперт рассказал о правилах безопасной для глаз работы на удалёнке

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Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал об правилах безопасной для глаз работы в удалённом формате.
Эксперт рассказал о правилах безопасной для глаз работы на удалёнке
  • Pixabay

Эксперт посоветовал избавиться от старых ламповых компьютерных экранов из-за мерцания экрана.

«Если по-прежнему человек работает за ламповым монитором, а таких достаточно много, лучше позаботиться о покупке плоского светодиодного экрана с антибликовой поверхностью. ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения. А это — главная причина быстрого утомления глаз», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Рябинин также отметил важность освещения рабочего места и напомнил о вреде бликов на экране.

«Отражения на экране могут в значительной степени утомлять глаза. Лучше подумать о покупке дополнительной антибликовой защиты. Если у пользователя очки, можно купить линзы с антибликовым покрытием. Есть специальные очки, защищающие от переутомления глаз — в последнее время они очень популярны», — сказал он.

По словам эксперта, важно не забывать о зарядке для глаз и делать перерывы в работе.

«Интенсивность в работе во время пандемии настолько возросла, что большинство пользователей этим пренебрегают. Но если соблюдать все эти предосторожности вместе, можно сократить вред для глаз», — добавил Рябинин.

Ранее россияне назвали главные минусы удалённой работы.

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