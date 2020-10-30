В Приморье подсчитали потери бюджета из-за ситуации с коронавирусом

Бюджет Приморского края не получил около 10 млрд рублей из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«По словам главы региона, текущий год стал непростым для Приморья. Из-за эпидемии COVID-19 потери доходов бюджета текущего года уже составили около 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В правительстве региона не исключили, что этот показатель может увеличиться до 12,8 млрд рублей.

Ранее в Приморском крае рассказали о мерах по стабилизации эпидобстановки в регионе в связи с распространением коронавируса.