В Приморье подсчитали потери бюджета из-за ситуации с коронавирусом

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Бюджет Приморского края не получил около 10 млрд рублей из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Приморье подсчитали потери бюджета из-за ситуации с коронавирусом
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«По словам главы региона, текущий год стал непростым для Приморья. Из-за эпидемии COVID-19 потери доходов бюджета текущего года уже составили около 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В правительстве региона не исключили, что этот показатель может увеличиться до 12,8 млрд рублей.

Ранее в Приморском крае рассказали о мерах по стабилизации эпидобстановки в регионе в связи с распространением коронавируса.

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