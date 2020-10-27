В Приморском крае рассказали о ситуации с распространением коронавируса

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В Приморском крае рассказали о мерах по стабилизации эпидобстановки в регионе в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы краевого правительства.

В Минздраве Приморского края отмечают, что эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой — врачи работают с чрезвычайной нагрузкой.

По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за прошедшие сутки в регионе выявлен 181 новый случай COVID-19, зафиксирован один летальный исход.

«Для пациентов с коронавирусом у нас перепрофилировано более 1800 коек, хотя изначально по нормативам рекомендовали 948. Эти места обеспечены подводом кислорода, в достаточном количестве имеются реанимационные койки», — цитирует издание министра здравоохранения края Анастасию Худченко.

Она отметила, что в настоящее время коечный фонд занят на 90%, в некоторых учреждениях загрузка коек полная.

По словам руководителя ведомства, грамотная реакция граждан на первые признаки болезни поможет стабилизировать обстановку.

«Любая респираторная симптоматика — это повод оставаться дома, не ходить в коллектив», — уточнила она.

В Приморье работает горячая линия, есть дистанционная консультация медиков, листок временной нетрудоспособности также можно получить дистанционно.

Необходимость компьютерной томографии определит врач по определённым показаниям.

Анастасия Худченко отметила, что «главная задача — локализовывать болезнь там, где она зарождается». Для этого необходимо соблюдать масочный режим, проводить разъяснительную работу на предприятиях.

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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