Врач рассказал, как бороться с дефицитом витамина D

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев рассказал, как бороться с дефицитом витамина D.

«Витамин D — это много солнышка. Это такая летняя история, когда мы едем отдыхать куда-то на курорт. Также существуют различные витамины, биологические добавки», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, можно устроить и внеплановый отдых, не дожидаясь лета.

Если речь идёт о быстрой компенсации витамина D, то можно посетить солярий, но следует помнить, что он бывает вреден для кожи, добавил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о признаках нехватки витамина В12.