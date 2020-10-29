В Госдуме прокомментировали ситуацию с пандемией в России

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал ситуацию с пандемией в стране.

«У России есть оперативный штаб, есть специалисты, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в регионе. И в каждом регионе она разная. Как мне кажется, объявленных мер достаточно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важно, чтобы данные меры соблюдались.

Как напомнил Неверов, это масочный режим в общественных местах, а на предприятиях, где есть такая возможность, нужно организовать удалённый доступ к работе.

Депутат добавил, что у России есть собственный большой опыт и необходимо его использовать.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.