В Госдуме прокомментировали ситуацию с пандемией в России

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Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал ситуацию с пандемией в стране.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с пандемией в России
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«У России есть оперативный штаб, есть специалисты, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в регионе. И в каждом регионе она разная. Как мне кажется, объявленных мер достаточно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важно, чтобы данные меры соблюдались.

Как напомнил Неверов, это масочный режим в общественных местах, а на предприятиях, где есть такая возможность, нужно организовать удалённый доступ к работе.

Депутат добавил, что у России есть собственный большой опыт и необходимо его использовать.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.

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