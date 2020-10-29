Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката

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Александр Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката сроком на два года.
Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката
  • РИА Новости

«Такое решение совета Адвокатской палаты Москвы меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что решение было для него неожиданным.

Ранее стало известно, что Добровинского, работавшего на процессе по актёру Михаилу Ефремову на стороне потерпевших, лишили статуса адвоката.

В июле в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, и адвоката потерпевших Добровинского были возбуждены дисциплинарные дела.

Позднее Пашаев был лишён адвокатского статуса

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