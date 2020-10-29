Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката
- РИА Новости
«Такое решение совета Адвокатской палаты Москвы меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что решение было для него неожиданным.
Ранее стало известно, что Добровинского, работавшего на процессе по актёру Михаилу Ефремову на стороне потерпевших, лишили статуса адвоката.
В июле в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, и адвоката потерпевших Добровинского были возбуждены дисциплинарные дела.
Позднее Пашаев был лишён адвокатского статуса.