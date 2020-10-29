Добровинского лишили статуса адвоката
- РИА Новости
«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — говорится в решении совета.
Ранее квалификационная комиссия признала нарушения этики Добровинским.
В июле в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, и адвоката потерпевших Добровинского были возбуждены дисциплинарные дела.
Позднее Пашаев был лишён адвокатского статуса. Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал это решение «наиболее адекватным в сложившейся ситуации».