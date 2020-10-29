Добровинского лишили статуса адвоката

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Александра Добровинского на два года лишили статуса адвоката, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатской палаты Москвы.
Добровинского лишили статуса адвоката
  • РИА Новости

«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — говорится в решении совета.

Ранее квалификационная комиссия признала нарушения этики Добровинским.

В июле в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, и адвоката потерпевших Добровинского были возбуждены дисциплинарные дела.

Позднее Пашаев был лишён адвокатского статуса. Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал это решение «наиболее адекватным в сложившейся ситуации».

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