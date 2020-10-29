Калашников прокомментировал своё предложение начислять пенсии «по рангам»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда и соцразвития России Сергей Калашников прокомментировал своё предложение ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

«Новая система должна учитывать подписание Россией 102-й конвенции Международной организации труда о том, что пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка. У нас на сегодняшний день только 26%», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил депутат, в ряде стран показатель достигает 70%.

Ранее Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

Как отметил парламентарий, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.

Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».