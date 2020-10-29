В Петербурге за сутки более 38 тысяч человек сдали тест на COVID-19

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки, на COVID-19 были обследованы более 38 тыс. человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Под медицинским наблюдением находятся 3037 человек, из них 36 в обсерваторе, 1715 — контактные, 1286 — на самоизоляции.

С 5 октября на портале #МыВместе зарегистрировались 600 петербургских волонтёров, поступило 720 заявок, из них выполнены 650, остальные в работе.

Ранее на НТВ сообщали, что волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами из группы риска по COVID-19.