В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперштабе.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее количество заболевших достигло 8328. Выздоровели 7344 человека, в том числе 86 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии число проводимых тестов на коронавирус увеличили до более 6,3 тыс. в сутки. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

«Мы приняли решение подключить коммерческие лаборатории. Уже сейчас заключены контракты с двумя компаниями, на стадии подписания — ещё две», — цитирует Бречалова ИА «Удмуртия».

По его словам, также идёт корректировка маршрутов для сокращения сроков доставки материала для анализов.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова оценила механизм защиты организма от COVID-19.

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