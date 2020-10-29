В Роспотребнадзоре по Калининградской области рассказали о различиях между симптомами COVID-19 и гриппа

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В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области рассказали о различиях между симптомами COVID-19 и гриппа.
В Роспотребнадзоре по Калининградской области рассказали о различиях между симптомами COVID-19 и гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Грипп имеет более короткий средний инкубационный период и более короткий серийный интервал, чем коронавирус. Серийный интервал для COVID-19 оценивается в пять — шесть дней, для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня, то есть грипп может распространяться быстрее коронавируса.

На данный момент данные по COVID-19 позволяют предположить, что 80% случаев являются лёгкими или бессимптомными, 15% — тяжёлыми, 5% — критическими. Доля тяжёлых и критических случаев выше, чем в случае с гриппом.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.

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