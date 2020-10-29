Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в России
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Мне кажется, что у нас сейчас стабилизируется ситуация. Около 17 тыс. заболевших мы наблюдаем уже который день. Для того чтобы говорить, что мы вышли на плато, надо наблюдать некоторое время. Мне кажется, что у нас нет такого роста заболеваемости», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, спады и подъёмы будут постоянно, коронавирус пришёл надолго и необходимо привыкать жить в таком режиме.

Как отметил Альтштейн, если многие будут вакцинироваться, то это повлияет на ситуацию, но пока ещё не закончилась третья фаза клинических испытаний.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 17 717 случаев COVID-19.

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