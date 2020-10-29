В Новосибирской области продлили ограничения по COVID-19

В Новосибирской области продлили режим ограничений по COVID-19 до 31 декабря.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Накануне он призвал население ответственно соблюдать защитные меры, препятствующие распространению коронавируса, чтобы не вернуться к жёстким ограничительным мероприятиям.

Также стало известно, что в Ленинградской области создали запас лекарств, используемых при лечении COVID-19. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«Создан неснижаемый запас препаратов для лечения коронавируса, которого хватит от трёх до шести месяцев», — заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова оценила механизм защиты организма от COVID-19.