Специалист рассказал о специфике течения коронавирусной инфекции

Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина рассказала о специфике течения коронавирусной инфекции.

«Если тестирование изредка может дать сбой, показать ложноположительный или ложноотрицательный результат, то поражение дыхательной системы — верный признак COVID-19», — рассказала врач в беседе с kp.ru.

Как пояснила эксперт, трахея в норме — бледно-розовая, а при коронавирусе — ярко-красная, отёчная, с эрозиями, эпителий (верхний слой клеток) сошёл.

«Лёгкие перестают быть лёгкими по весу. И они больше не воздушные, а плотные, как резина, блестящие, пружинистые. В них нет воздуха», — объясняет эксперт.

По мнению Гришиной, страдают все системы органов, клетки испытывают тяжелейшее кислородное голодание, вплоть до их гибели. Кровь в сосудах сворачивается, образуя тромбы, что усугубляет ситуацию. В почках, печени, селезёнке образуются очаги некрозов.

Специалист поясняет: при поражении до 20% (это лёгкая степень тяжести течения коронавируса) пациент способен выздороветь полностью, до 50%, тоже возможно полное восстановление, но возрастают риски последствий.

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