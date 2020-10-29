В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области выявили 151 случай COVID-19 за сутки, заявили в оперативном штабе региона.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии зарегистрировано 19 955 заболевших. На данный момент лечение проходят 4383 человека.

За последние 24 часа выздоровели 63 пациента, всего — 14 902.

Также стало известно, что в Кировской области зафиксировали 150 случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В госпиталях проходят лечение 2913 человек, в амбулаторных условиях — ещё 12 911.

С выздоровлением за последние 24 часа выписаны 380 пациентов. На карантине находятся 19 930 жителей.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова оценила механизм защиты организма от COVID-19.

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