Минсельхоз предложил частично возмещать затраты на маркировку молока
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Свою позицию ведомство направило в правительство России. В пресс-службе кабмина подтвердили, что письмо поступило и находится в проработке.
Со своей стороны, замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова отметила, что если у компаний не будет господдержки, то они станут закладывать затраты на внедрение цифровой маркировки товара в цену.
В январе директор Молочного союза России, заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности, кандидат экономических наук Людмила Маницкая в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения о возможном росте цен на молоко.