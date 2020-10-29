Минсельхоз предложил частично возмещать затраты на маркировку молока

Минсельхоз предложил частично возмещать прямые затраты производителям молока на маркировку продукции и предоставлять им льготные кредиты.

Об этом сообщает газета «Известия».

Свою позицию ведомство направило в правительство России. В пресс-службе кабмина подтвердили, что письмо поступило и находится в проработке.

Со своей стороны, замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова отметила, что если у компаний не будет господдержки, то они станут закладывать затраты на внедрение цифровой маркировки товара в цену.

В январе директор Молочного союза России, заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности, кандидат экономических наук Людмила Маницкая в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения о возможном росте цен на молоко.