В Молочном союзе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко

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Директор Молочного союза России, заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности, кандидат экономических наук Людмила Маницкая прокомментировала сообщения о возможном росте цен на молоко.
В Молочном союзе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«На сегодняшний день такой тенденции нет», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, если бы не цифровая маркировка, то никаких предпосылок для подорожания молока нет.

Как отметила Маницкая, если подорожание произойдёт, то оно будет, скорее всего, на 10—12%.

Ранее замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина в беседе с газетой «Известия» заявила, что возможное увеличение цен обусловлено ростом издержек производителей на сырьё, электричество и другие нужды при изготовлении продукции.

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