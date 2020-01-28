В Молочном союзе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко
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- РИА Новости
«На сегодняшний день такой тенденции нет», — заявила она в беседе с Inforeactor.
По её словам, если бы не цифровая маркировка, то никаких предпосылок для подорожания молока нет.
Как отметила Маницкая, если подорожание произойдёт, то оно будет, скорее всего, на 10—12%.
Ранее замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина в беседе с газетой «Известия» заявила, что возможное увеличение цен обусловлено ростом издержек производителей на сырьё, электричество и другие нужды при изготовлении продукции.