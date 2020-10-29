За сутки в России умерли 366 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 366 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 27 301.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтверждено 366 летальных случаев… За весь период по России умер 27 301 человек», — говорится в заявлении.

Днём ранее в России скончались 346 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее стало известно, что учёные из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.