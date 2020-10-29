За сутки в России умерли 366 пациентов с коронавирусом
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Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки подтверждено 366 летальных случаев… За весь период по России умер 27 301 человек», — говорится в заявлении.
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Ранее стало известно, что учёные из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.