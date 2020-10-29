Врач рассказал об отличиях симптомов коронавирусной инфекции и гайморита

Врач-отоларинголог Алексей Кошелёв рассказал об отличиях симптомов коронавирусной инфекции и гайморита.

«Самая яркая отличительная черта гайморита, помимо потери обоняния, — это гнойное течение из носа, выделения зелёного или жёлтого цвета, особенно если они продолжаются больше недели», — пояснил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Кошелёв рассказал, что именно эти симптомы косвенно подтверждают, что в процесс воспаления вовлечены околоносовые пазухи.

Он добавил, что в домашних условиях поставить диагноз «гайморит» невозможно. И исключить COVID-19 — тоже. Отличить одно заболевание от другого самостоятельно практически невозможно. Даже подтвержденный гайморит не исключает наличия коронавируса.

Кошелёв советует при появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь сдать тест на коронавирус.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН рассказал, можно ли считать отсутствие обоняния признаком COVID-19.