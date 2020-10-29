В Госдуме оценили идею временной отмены комиссий за банковские переводы

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с RT предложение депутата ГД Евгения Фёдорова не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.
В Госдуме оценили идею временной отмены комиссий за банковские переводы
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Любую услугу финансовая организация предоставляет за какую-то плату. Если этой платы не будет, то и услуга не будет оказываться. Это аксиома», — подчеркнул Аксаков.

По словам депутата, более правильным было бы пропагандировать систему быстрых платежей, которую организовал Банк России.

«Он взял затраты на себя, и сейчас люди бесплатно переводят деньги своим знакомым, родственникам, могут оплачивать с очень низким тарифом различные услуги через систему быстрых платежей. На период пандемии там как раз всё было сделано для того, чтобы максимально снизить затраты людей», — заключил парламентарий.

Ранее Фёдоров предложил не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить