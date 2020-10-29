В Госдуме оценили идею временной отмены комиссий за банковские переводы

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с RT предложение депутата ГД Евгения Фёдорова не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.

«Любую услугу финансовая организация предоставляет за какую-то плату. Если этой платы не будет, то и услуга не будет оказываться. Это аксиома», — подчеркнул Аксаков.

По словам депутата, более правильным было бы пропагандировать систему быстрых платежей, которую организовал Банк России.

«Он взял затраты на себя, и сейчас люди бесплатно переводят деньги своим знакомым, родственникам, могут оплачивать с очень низким тарифом различные услуги через систему быстрых платежей. На период пандемии там как раз всё было сделано для того, чтобы максимально снизить затраты людей», — заключил парламентарий.

Ранее Фёдоров предложил не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19.

Подробнее — в материале RT.