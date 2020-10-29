Комиссии за банковские переводы предложено отменить на время ограничений

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с COVID-19. Копия письма на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что на фоне роста случаев выявления коронавируса регионы были вынуждены частично вернуться к ограничительным мерам. Часть сотрудников перевели на удалённую работу, людям пожилого возраста рекомендовали находиться дома и снизить свою активность.

При этом, соблюдая ограничительные меры и снижая личные контакты, граждане активнее пользуются онлайн-инструментами для финансовых операций. Например, оплачивая платежи за наём жилья, оказывая финансовую помощь знакомым и родным.

Вместе с тем они вынуждены в настоящее время производить и оплату комиссий, предусмотренных банками за переводы.

«В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», — указывается в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса.