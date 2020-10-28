В Совфеде прокомментировали решение суда, признавшего геноцидом убийства нацистами в Жестяной Горке

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал сообщение о том, что Солецкий районный суд юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идёт о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
В Совфеде прокомментировали решение суда, признавшего геноцидом убийства нацистами в Жестяной Горке
  • Reuters

«Напавшие на Россию враги боролись с нами на физиологическом и этническом уровне, истребляли нас как народ и не скрывали этого», — заявил Климов в беседе со «Взглядом».

По его словам, пора называть вещи своими именами и закреплять всё это решениями судов.

Как отметил сенатор, такая практика для России однозначно правильная, но несколько запоздалая.

По данным прокуратуры, в 1942 году нацисты создали тайлькоманду из более чем 20 человек во главе с офицерами — немцами и австрийцами для расправы над мирными жителями.

Организатором массовых убийств назван немецкий генерал Курт Херцог, осуждённый в 1947 году советским военным трибуналом и умерший через год. Исполнители убийств к ответственности не привлекались.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство создало штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

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