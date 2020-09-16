СК России создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство создало штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

Как он отметил в интервью РИА Новости, СК считает своей обязанностью «защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов».

«Помнить и знать уроки войны — значит иметь ещё и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учётом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета», — сказал он.

Отмечается, что в данный штаб также входят представители целого ряда ведомств и общественных организаций.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете России создадут отдел, который будет расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.

В мае секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире.

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