В СК создадут отдел по расследованию фальсификации истории Отечества

В Следственном комитете создадут отдел, который будет расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.

Такое решение принял председатель ведомства Алксандр Бастрыкин. Отделение будет создано в структуре управления по расследованию прошлых лет — она входит в Главное следственное управление.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — заявили в СК.

Отдел создан с учётом того, «какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны».

В мае секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире.