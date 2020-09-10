В СК создадут отдел по расследованию фальсификации истории Отечества
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Такое решение принял председатель ведомства Алксандр Бастрыкин. Отделение будет создано в структуре управления по расследованию прошлых лет — она входит в Главное следственное управление.
«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — заявили в СК.
Отдел создан с учётом того, «какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны».
В мае секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире.