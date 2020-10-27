Суд признал геноцидом убийства нацистами в Жестяной Горке

Солецкий районный суд юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идёт о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году, сообщает РИА Новости.

«Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления тайлькоманды в отношении не менее 2,6 тыс. граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами», — заявил начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков.

По данным прокуратуры, в 1942 году нацисты создали тайлькоманду из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами для расправы над мирными жителями.

Организатором массовых убийств назван немецкий генерал Курт Херцог, осуждённый в 1947 году советским военным трибуналом и умерший через год. Исполнители убийств к ответственности не привлекались.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство создало штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.