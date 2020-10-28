Граждане 52 стран смогут посетить Петербург по электронным визам

Граждане 52 стран смогут посетить Санкт-Петербург по электронным визам.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Иностранным туристам разрешили въезжать и выезжать из России по таким документам в том числе через Пассажирский порт, Морской вокзал и аэропорт Пулково.

Электронные визы начнут действовать с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.