Граждане 52 стран смогут посетить Петербург по электронным визам
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на комитет по развитию туризма.
Иностранным туристам разрешили въезжать и выезжать из России по таким документам в том числе через Пассажирский порт, Морской вокзал и аэропорт Пулково.
Электронные визы начнут действовать с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.